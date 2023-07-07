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19:29, 7 июля 2023Бывший СССР

Парламент Молдавии проголосовал за выход из МПА СНГ

Парламент Молдавии проголосовал в первом чтении за денонсацию конвенции об МПА СНГ

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Парламент Молдавии проголосовал в первом чтении за денонсацию конвенции о Межпарламентской ассамблее Содружества независимых государств (МПА СНГ). Об этом сообщает ТАСС.

Спикер парламента республики Игорь Гросу объявил, что за решение о выходе страны из МПА СНГ проголосовали 55 депутатов. Отмечается, что такого результата удалось достичь с помощью голосов правящей Партии действия и солидарности. После голосования оппозиционные депутаты, выступившие против такого решения, покинули зал заседаний в знак протеста.

Ранее решение о выходе Молдавии из МПА СНГ одобрило правительство республики. До этого молдавский министр экономического развития Дмитрий Алайба также назвал неизбежным выход страны из объединения.

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    Алевтина Запольская
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