Блогерша показала небритое тело в откровенном наряде и вызвала споры в сети

Блогерша Миша в раздельном купальнике показала густые темные волосы в области подмышек

Блогерша Миша (фамилия неизвестна) показала небритое тело в откровенном наряде и вызвала споры в сети. Соответствующее видео появилось в ее TikTok, который насчитывает 230,3 тысячи подписчиков.

Инфлюэнсерша с никнеймом girl_ontheroad регулярно публикует ролики, на которых демонстрирует растительность по всему телу. «Волосы на теле — это естественно, и в них нет ничего непристойного. Женщины просто должны принять себя», — объясняет она.

Так, юзерша предстала в ярком раздельном купальнике, состоящем из бюстгальтера на завязках и трусов на низкой посадке. При этом на размещенных кадрах видно, что в области подмышек, ног и лобка героини публикации присутствуют густые темные волосы.

Пользователи сети неоднозначно оценили внешность и поступок блогерши, о чем написали в комментариях под постом. «Я согласна с вами, ведь мы действительно рождаемся с волосами на теле», «Полностью согласен! Волосы на теле выглядят красиво и естественно», — поддержали одни. «Почему я это вижу?», «Меня просто вырвало», «Пожалуй, после увиденного я удалю TikTok», — возмутились другие.

В апреле блогерша с волосатой спиной ответила критикующим ее внешность хейтерам. На размещенных кадрах автор ролика демонстрировала густые волосы на руках и спине в районе поясницы. При этом она отметила, что некоторые юзеры советуют ей побриться и называют неженственной.