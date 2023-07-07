Около 97 миллионов рублей выделили фермерам Северной Осетии

Около 97 миллионов рублей выделили фермерам Ирафского района в Северной Осетии

Фермерским хозяйствам Ирафского района республики Северная Осетия-Алания по итогам 2022 года выделили около 97 миллионов рублей по различным направлениям государственной поддержки. Об этом заявил глава районной администрации Омар Лагкуев, его слова приводит портал «15-й Регион».

Так, чиновник рассказал, что Министерство сельского хозяйства республики выделило почти 10 миллионов рублей семи начинающим фермерам на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей по программе «Агростартап» .

Также Лагкуев сообщил, что четырем фермерам было направлено 28,9 миллиона рублей по программным мероприятиям «Развитие семейных ферм».

«Основными мероприятиями, стимулирующими развитие садоводства на территории района, являются поддержка закладки и ухода за многолетними насаждениями фундука», — пояснил он.

Более того, по его словам, в 2022 году начата реализация инвестиционного проекта по высадке фундука на площади 222 гектара на территории Лескенского сельского поселения.

«Инициатором проекта является ООО "Фундук-Алания", объем инвестиций, осуществленных по заявленному проекту — 128,6 миллиона рублей, за это время было создано 24 рабочих мест», — добавил он.

Ранее в июле сообщалось, что российских студентов пригласили принять участие в разработке проекта карты гостя Северного Кавказа. Прошедшие отбор участники отправятся в экспедицию по СКФО.

