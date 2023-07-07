Захарова заявила о невыполнении ООН российской части зерновой сделки

Мария Захарова: в ООН не справились с выполнением российской части зерновой сделки

ООН не справилась с выполнением российской части договоренностей в рамках зерновой сделки. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Дипломат отметила, что во всемирной организации понимают: реализация пакетного соглашения с их стороны провалена. При этом само соглашение было предложено генсеком ООН Антониу Гутерришем.

«Они, к сожалению, по целому ряду причин — и зависящих от ооновцев, и не зависящих от ооновцев — с этой работой не справились», — констатировала Захарова.

Ранее заместитель генсека ООН Мартин Гриффитс сообщил, что представители ООН хотят провести в Стамбуле и Москве встречи, касающиеся возможного продления зерновой сделки. Он отметил, что организация заинтересована в продлении действия соглашения.

В свою очередь, турецкий посол в Италии Омер Гюджюк сообщал, что Анкара работает по этому вопросу с Россией и Украиной.