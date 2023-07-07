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10:41, 7 июля 2023Наука и техника

В США назвали SpaceX монополистом

WSJ: компания SpaceX стала монополистом в области космических пусков

Фото: Joe Skipper / Reuters

Американская компания SpaceX стала монополистом в области космических пусков. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

В публикации утверждается, что государственные и частные компании все больше зависят от SpaceX в области космических пусков. Причиной этого называется многоразовость и дешевизна ее ракет. Кроме того, среди западных компаний SpaceX единственной располагает пилотируемым космическим кораблем для доставки людей на Международную космическую станцию.

Согласно WSJ, зависимость заказчиков от SpaceX приводит к тому, что они подстраиваются под ее пусковые графики.

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По словам бывшего офицера Военно-воздушных сил США Джон Холста, в настоящее время конкуренты не могут ничего предложить, поэтому SpaceX — фактически монополист. По информации астрофизика Джонатана Макдауэлла, на ракеты SpaceX приходится 66 процентов всех космических пусков с американских космодромов в 2022 году и 88 процентов — с начала 2023-го.

Ранее обозреватель американского издания ArsTechnica Эрик Бергер заметил, что в области космических пусков Европа значительно отстает от компании SpaceX.

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    Иван Потапов
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