Две российские гимнастки перешли в сборную Турции

Российские гимнастки Арина и Ксения Юняшины перешли в сборную Турции

Россиянки Арина и Ксения Юняшины перешли в сборную Турции по художественной гимнастике. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации спортивной и художественной гимнастики Пензенской области Валерий Старкин.

По его словам, 14-летние сестры покинули страну из-за матери, которая решила переехать в Турцию на постоянное место жительства осенью прошлого года. «Ксения здесь выступала в индивидуальной программе, Арина — в групповых упражнениях. Но ни в каких списках сборных страны они не значились», — заявил Старкин.

Функционер отметил, что переход Юняшиных в сборную Турции не является потерей для российской художественной гимнастики. «Это спортсменки четвертого-пятого эшелона и не рассматривались в качестве кандидаток в сборные команды России. Но девочки неплохие для этого возраста», — добавил Старкин.

7 июля в румынском Клуж-Напоке стартует юниорский чемпионат мира по художественной гимнастике. Юняшины выступят в составе сборной Турции в групповых упражнениях.

6 июля первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова предложила наказывать российских атлетов, меняющих гражданство в текущей ситуации. «Нам с коллегами нужно подумать об этом, именно о законодательных ограничениях. Имею в виду запрещать возвращать российское гражданство тем, кто сначала сменил его умышленно», — заявила Журова.