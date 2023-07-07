Профессор назвала самый легкий способ заражения возбудителем менингита

Профессор Костюкова назвала поцелуй самым легким способом заражения возбудителем менингита

Поцелуй является самым легким способом заражения возбудителем менингита — менингококком. Об этом заявила доктор медицинских наук, профессор, ведущий сотрудник Института эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Наталья Костюкова, чьи слова приводит «Газета.ru».

«Для заражения нужен тесный контакт, легче всего заразиться менингококком через поцелуй. При рукопожатии передача маловероятна, если человек перед этим не высморкался в руку», — пояснила она. Специалист также отметила, что через посылки заразиться возбудителем менингитом невозможно.

5 июля среди сотрудников распределительного центра маркетплейса Ozon в Екатеринбурге произошла вспышка менингита. Минздрав Свердловской области сообщает всего о восьми случаях заражения. Двоих пациентов спасти не удалось, состояние всех остальных оценивалось как удовлетворительное. Позднее Telegram-канал Shot сообщил еще о двух случаях заболевания.