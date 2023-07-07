В ООН прокомментировали состояние зерновой сделки

В ООН заявили, что ни одно новое судно не присоединилось к зерновой сделке с 26 июня

В офисе генсека ООН заявили, что проход новых судов в Черное море в рамках зерновой сделки по-прежнему не осуществляется с 26 июня. Слова приводит ТАСС.

«Ни одного нового судна не было», — прокомментировал представитель офиса генсека.

Ранее турецкий посол в Италии Омер Гюджюк заявил, что Турция работает с Россией и Украиной над продлением зерновой сделки. Мы работаем с обеими сторонами, посмотрим, сможем ли мы что-то сделать. [Данный вопрос] сейчас обсуждается», — рассказал дипломат.

7 июня сообщалось, что представители ООН хотят провести встречи в Москве и Стамбуле по вопросу проделния зерновой сделки, срок действия которой истекает 17 июля.