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21:10, 7 июля 2023Экономика

В ООН прокомментировали состояние зерновой сделки

В ООН заявили, что ни одно новое судно не присоединилось к зерновой сделке с 26 июня

Фото: Минобороны Турции / РИА Новости

В офисе генсека ООН заявили, что проход новых судов в Черное море в рамках зерновой сделки по-прежнему не осуществляется с 26 июня. Слова приводит ТАСС.

«Ни одного нового судна не было», — прокомментировал представитель офиса генсека.

Ранее турецкий посол в Италии Омер Гюджюк заявил, что Турция работает с Россией и Украиной над продлением зерновой сделки. Мы работаем с обеими сторонами, посмотрим, сможем ли мы что-то сделать. [Данный вопрос] сейчас обсуждается», — рассказал дипломат.

7 июня сообщалось, что представители ООН хотят провести встречи в Москве и Стамбуле по вопросу проделния зерновой сделки, срок действия которой истекает 17 июля.

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    Юлия Мискевич
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