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20:28, 8 июля 2023Мир

В Госдуме ответили на выдачу Украине экс-командиров «Азова»

Журова: Зеленский мог заверить Эрдогана, что не будет воевать, в обмен на членов «Азова»

Фото: Umit Bektas / Reuters

Возврат экс-командиров «Азова» (запрещенная в России террористическая организация) на Украину из Турции может быть связан с обменом обещаниями между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой Украины Владимиром Зеленским, предположила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. На выдачу военных она ответила в беседе с NEWS.ru.

Она предположила, что Эрдоган думает, как прийти к миру, и мог поверить, что экс-командиры не вернутся на поле боя. «Мы не верим, что они не начнут делать то, что делали до того. Опрометчиво, конечно. Может Зеленский заверил его, что они не будут воевать, дал гарантии. Сомневаюсь, что это будет выполнено», — сказала депутат.

Также Журова допустила, что Эрдоган проверяет, можно ли доверять Зеленскому.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россию никто не ставил в известность о передаче Украине из Турции экс-командиров «Азова».

8 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в страну вернулись военные, в числе которых экс-члены «Азова» — в частности, бывший командир Денис Прокопенко, его заместитель Святослав Паламар, а также экс-командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский. В сентябре 2022 года они в числе прочих были обменяны на российских военных и по условиям договора находились в Турции.

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    Александра Лисица
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