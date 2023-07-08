Эрдоган понадеялся на скорый визит Путина в Турцию

Президент Турции Эрдоган заявил, что ожидает визита Владимира Путина в августе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ожидает визита российского коллеги Владимира Путина в августе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы вновь сможем обсудить тему обмена военнопленными лицом к лицу», — заявил политик на пресс-конференции после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Позже турецкий лидер подчеркнул, что личная встреча с Путиным может состояться в «ближайшие два месяца».

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Эрдоган может встретиться с российским лидером после переговоров с Зеленским. По его словам, контакты Путина и Эрдоганы возможны «в перспективе». Он пообещал, что как только станет известна дата переговоров, он сообщит о ней.

Ранее о возможной встрече Путина с Эрдоганом сообщил турецкий канал A Haber.