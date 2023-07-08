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07:30, 9 июля 2023Спорт

Фитнес-эксперт оценил пользу упражнений на пресс для тонкой талии

Фитнес-эксперт Мироненко заявил, что упражнения на пресс не помогут сузить талию

Фото: Jonathan Borba / Unsplash

Фитнес-эксперт, двукратный чемпион России по легкой атлетике Александр Мироненко оценил пользу упражнений на пресс для тонкой талии. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Упражнения на пресс помогают укрепить мышцы брюшного пресса и делают их более выразительными. Изменить форму талии или сузить ее они, увы, не могут», — заявил специалист. Мироненко заявил, что при желании изменить форму талии следует уделить больше внимания образ жизни и диете.

«Уменьшив количество потребляемых калорий и увеличив физическую активность, вы снизите уровень жира в организме и получите более тонкую и стройную талию», — отметил он. Эксперт подчеркнул, что при этом важно не забывать, что форма талии и ее выраженность зависят от анатомических особенностей, расположения внутренних органов, а также количества жира в этой области.

Ранее пластический хирург Алан Габеев рассказал о бесполезности упражнений с обручем для тонкой талии. Он отметил, что этот спортивный снаряд не в состоянии убрать лишний жир или сделать талию уже.

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    Дарья Коршунова
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