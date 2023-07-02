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15:54, 2 июля 2023Спорт

Врач рассказал о бесполезности упражнений с обручем для тонкой талии

Пластический хирург Габеев рассказал, что упражнения с обручем не сформируют тонкую талию

Фото: Mazur Serhiy / Shutterstock / Fotodom

Пластический хирург Алан Габеев развеял популярные мифы, касающиеся работы над тонкой талией. Об этом сообщает Life.

По его словам, для этих целей совершенно бесполезен обруч. Габеев отметил, что этот спортивный снаряд не в состоянии убрать лишний жир или сделать талию уже. Он добавил, что ни одно упражнение без диеты не способно сформировать тонкую талию.

«Упражнения для пресса помогут накачать мышцы пресса, но жир с талии будет уходить постепенно, по мере того как вы будете худеть. Никакие тренажеры для талии, кремы, мази или обертывания не ускорят этот процесс», — заявил врач.

27 июня фитнес-тренер назвала способы остаться в хорошей физической форме во время отпуска. По словам специалиста, нужно больше ходить пешком и придерживаться «радужной» диеты.

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    Алексей Гусев
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