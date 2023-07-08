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10:51, 8 июля 2023Спорт

Европейский футбольный клуб сделал заявление о форме в цветах флага России

Нидерландский «Херенвен» заявил, что сожалеет о критике формы с цветами флага России

Фото: Pieter van der Woude / BSR Agency / Getty Images

Нидерландский футбольный клуб «Херенвен» сделал заявление о форме в цветах флага России. Оно приводится на сайте ad.nl.

Коммерческий директор европейской команды Мартин Купман заявил, что сожалеет о подобной реакции со стороны фанатов. «Мы находим очень раздражающим и невеселым, что они видят ситуацию таким образом. Но я вижу рукав только с цветами нашего клуба», — подчеркнул он.

«Херенвен» подвергся критике фанатов 7 июня. За основу был взят дизайн выездной формы клуба сезона-1993/1994. Болельщики в Twitter заметили, что рисунок на рукаве похож на российский флаг. Некоторые пользователи написали, что не будут покупать футболки.

В сезоне-2022/2023 клуб из одноименного города занял восьмое место в Эредивизии — высшей футбольной лиге в Нидерландах.

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    Анастасия Борисова
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