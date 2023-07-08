The News International: отправка Украине кассетных боеприпасов играет на руку Путину

Решение США отправить кассетные снаряды на Украину может помочь России, пишет The News International.

По словам автора, из-за поставки запрещенного вооружения США могут обвинить в лицемерии. «Этот шаг США может обострить их отношения с западными союзниками. Подобные предполагаемые противоречия внутри альянса могут сыграть на руку президенту РФ Владимиру Путину, который стремится использовать такие разногласия», — предупредил он об опасности поставки кассетных боеприпасов.

По данным издания, решение о передаче кассетных боеприпасов Украине вызвало споры. Многие демократы и правозащитники в США выступают против. Споры по этому поводу продолжаются уже несколько месяцев.

Ранее в Конгрессе США выступили против решения администрации американского президента Джо Байдена поставить Украине кассетные боеприпасы. 7 июля стало известно, что американская сторона передаст кассетные боеприпасы Киеву.