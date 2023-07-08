В Кремле объяснили передачу Турцией Украине экс-командиров «Азова»

Песков заявил, что перед саммитом НАТО на Турцию надавили из-за «Азова»

Представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил передачу Турцией Украине командиров «Азова» (запрещенная в России террористическая организация). В беседе с РИА Новости он заявил о давлении на Анкару.

По словам Пескова, на Турцию надавили в рамках подготовки к саммиту НАТО, членом которой она является. «А сама Турция, конечно, таким образом, будучи членом НАТО, проявляет свою солидарность с североатлантическим альянсом. Мы это все прекрасно понимаем», — отметил Песков.

Он также связал выдачу членов «Азова» с провалами Украины в контрнаступлении.

В пятницу Владимир Зеленский прибыл в Турцию, где он провел переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. 8 июля Зеленский рассказал, что в Киев из Турции возвращаются обменянные ранее на российских военных Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега.