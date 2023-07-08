Названо условие допуска российских спортсменов к Азиатским играм

Россиян допустят до Азиатских игр, если МОК разрешит им участвовать в Олимпиаде-2024

Олимпийский совет Азии (ОСА) назвал условие допуска российских спортсменов на Азиатские игры 2023 года в китайском Ханчжоу. Об этом стало известно «Матч ТВ».

В ОСА заявили, что россияне примут участие в соревнованиях, если Международный олимпийский комитет (МОК) разрешит им участвовать в Олимпийских играх в Париже в 2024 году. Окончательное решение будет принято при сотрудничестве МОК, ОСА и международных спортивных федераций.

Ранее 8 июля Inside the Games сообщил, что россияне будут допущены до соревнований в нейтральном статусе и не будут иметь права на получение медалей. Отмечалось, что решение о допуске было принято для того, чтобы дать россиянам возможность принять участие в отборе на Олимпиаду в Париже.

26 января ОСА предложил российским и белорусским спортсменам принять участие в Азиатских играх. Препятствием становились политические требования, заложенные в рекомендациях Международного олимпийского комитета (МОК).

