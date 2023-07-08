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15:00, 8 июля 2023Мир

В Москве начали изучение британской ракеты Storm Shadow

Сбитую российскими силами ракету Storm Shadow изучают специалисты ОПК

Фото: Wikimedia

Специалисты российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) начали изучение сбитой российскими силами ракеты Storm Shadow. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя военно-технического центра «Царские волки» Дмитрия Рогозина.

Ракету доставили в Москву из Запорожской области. «Изучает оборонно-промышленный комплекс», — подтвердил он.

6 июля российские военные захватили британскую Storm Shadow. Ракета упала плашмя, благодаря чему разрушилась только частично.

Американский портал The War Zone сообщал, что данные, которые могут получить россияне при захвате ракеты, могут стать чувствительными для Запада из-за устройства этого оружия.

Отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер рассказал, что захват Storm Shadow российскими означает, что для Киева, Лондона и Парижа наступил «нехороший день».

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    Александра Лисица
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