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12:18, 8 июля 2023Спорт

Тарасова высказалась о будущем Костомарова после выздоровления

Тарасова заявила, что Роман Костомаров может возглавить Федерацию фигурного катания России

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о будущем олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова после выздоровления. Ее слова приводит Metaratings.ru.

Тарасова заявила, что Костомаров может возглавить Федерацию фигурного катания России (ФФККР). «Думаю, это хорошая идея. Я бы поддержала такую инициативу», — посчитала она.

6 июля с подобной инициативой выступила трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина. Она отметила, что спортсмен показал всем, что жизнь не заканчивается.

Костомарова выписали из клиники 6 июля. Фигурист опубликовал ролик, на котором прощается с персоналом больницы и благодарит врачей за спасенную жизнь. По информации Telegram-канала Shot, его выписали только на неделю, чтобы он мог побыть с семьей.

Костомаров был госпитализирован 10 января с пневмонией и гриппом B. Из-за продолжительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. Врачи ампутировали фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки и несколько пальцев левой.

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    Анастасия Борисова
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