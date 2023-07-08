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13:48, 8 июля 2023Мир

В США назвали основную причину отправки кассетных боеприпасов Украине

Главред The Grayzone Блюменталь: США отправят Киеву кассетные боеприпасы из-за неудач ВСУ

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Администрация президента США Джо Байдена приняла решение отправить Киеву кассетные боеприпасы из-за неудач Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе контрнаступления. Об этом заявил главный редактор The Grayzone Макс Блюменталь в Twitter.

«Решение администрации Байдена отправить кассетные боеприпасы похоже на отчаяние из-за проваливающегося контрнаступления», — написал он.

Блюменталь добавил, что учитывая использование украинскими военными мин «Лепесток», которые запрещены международным сообществом, они будут использовать кассетные боеприпасы, чтобы аналогичным образом «мучить мирных жителей в Донецке».

Ранее на заседании Совета Безопасности ООН он заявил, что среди множества «странных платежей» была выявлена выплата в 4,5 миллиарда долларов для погашения госдолга Украины.

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    Семен Александров
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