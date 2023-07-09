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06:30, 9 июля 2023Наука и техника

Российская компания запустит 900 низкоорбитальных спутников к 2035 году

Минцифры: «Бюро 1440» запустит на орбиту 900 низкоорбитальных спутников к 2035 году

Фото: Роскосмос / Globallookpress.com

Космическая компания «Бюро 1440», которая входит в российский «ИКС холдинг», запустит на орбиту более 900 низкоорбитальных спутников к 2035 году. Об этом сообщили в Минцифры России, передает ТАСС.

Отмечается, что с 2025 года планируют запускать на орбиту по 10-12 ракет в год. Один носитель вмещает около 15 космических аппаратов.

«Всего к 2035 году будет создано и запущено на орбиту более 900 низкоорбитальных отечественных спутников. Они обеспечат скоростным спутниковым интернетом жителей всей России. В планах — оказывать услуги ШПД (широкополосный доступ в интернет — прим. "Ленты ру") с помощью российских космических аппаратов в 75 странах мира», — говорится в сообщении.

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В конце июня ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и космическим аппаратом «Метеор-М» № 2-3 стартовала с космодрома Восточный. В качестве попутной нагрузки ракета несла еще 42 малых спутника.

В том же месяце генеральный директор космической компании SR Space Олег Мансуров сообщил, что создание первого российского частного носителя «Небо» планируют завершить осенью.

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    Даниил Иринин
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