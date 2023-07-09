Захарова отреагировала на «перевернувшее де Голля в гробу» заявление Колонна
Захарова о словах Колонна о поддержке Францией Украины: де Голль в гробу перевернулся
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале отреагировала на слова главы французского МИД Катрин Колонна о намерении Парижа усилить военную помощь Украине.
«Де Голль в гробу перевернулся: его страна спонсирует нацистов», — высказалась Захарова, вспомнив бывшего президента республики генерала Шарля де Голля.
9 июля Катрин Колонна заявила, что Париж увеличит объем оказываемой Киеву военной помощи.
Ранее внук экс-президента экономист Пьер де Голль объявил о своем желании посетить Крым.