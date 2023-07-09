Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:44, 9 июля 2023Мир

Захарова отреагировала на «перевернувшее де Голля в гробу» заявление Колонна

Захарова о словах Колонна о поддержке Францией Украины: де Голль в гробу перевернулся

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале отреагировала на слова главы французского МИД Катрин Колонна о намерении Парижа усилить военную помощь Украине.

«Де Голль в гробу перевернулся: его страна спонсирует нацистов», — высказалась Захарова, вспомнив бывшего президента республики генерала Шарля де Голля.

9 июля Катрин Колонна заявила, что Париж увеличит объем оказываемой Киеву военной помощи.

Ранее внук экс-президента экономист Пьер де Голль объявил о своем желании посетить Крым.

Что думаешь? Оцени!
    Алан Босиков
    Обсудить
    Последние новости

    Российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Запорожской области

    В Германии оценили планы США в конфликте на Украине

    Перечислены способы удалить пятна с белых носков

    Пять человек напали на защищавшего девушку подростка в Подмосковье

    Захарова отреагировала на «перевернувшее де Голля в гробу» заявление Колонна

    Москвичей предупредили о рекордном похолодании

    Стало известно об уничтожении первого из переданных ВСУ польских танков Twardy

    Жители Подмосковья записали на видео нашествие крыс и мышей

    МИД Франции заявил об усилении военной поддержки Украины

    Появились подробности о контракте вернувшегося из армии Федотова с ЦСКА

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости