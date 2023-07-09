США обучат украинцев «устойчивости к дезинформации» за 5,5 миллиона долларов

RT: Госдеп США обучит гражданское общество на Украине устойчивости к дезинформации

Центр глобального взаимодействия при Госдепартаменте США обучит гражданское общество на Украине «устойчивости к дезинформации», программа обойдется в 5,5 миллиона долларов, сообщает RT со ссылкой на соответствующий документ.

Отмечается, что программа Госдепа будет действовать через усиление негосударственных гражданских организаций, которые работают для противодействия и смягчений последствий дезинформации, касающейся Украины и военных действий в стране.

Сотрудники американского ведомства намерены искать лидеров общественного мнения среди гражданских и научных кругов, а также в СМИ, чтобы защитить наиболее уязвимую аудиторию.

«Повышение способности участников распознавать российскую дезинформацию в информационной среде на Украине и вокруг нее», — таким образом обозначена одна из главных целей американской программы.

Ранее стало известно, что Вашингтон решил выявить «российскую дезинформацию» на Украине, в Белоруссии и других странах Евразии. Об этом сказано в заявке на грант Центра глобального взаимодействия при Госдепартаменте США.

