Момент падения украинской ракеты в приграничном регионе России попал на видео

Момент падения украинской ракеты на пилораму в Брянской области попал на видео

Момент падения украинской ракеты в Брянской области попал на видео. Запись опубликовал Telegram-канал Mash.

В замедленном режиме на кадрах видно силуэт ракеты, падающей под большим углом на землю. Достигнув ее, снаряд детонирует, и в небо поднимается густое облако черного дыма. Сообщается, что ракета упала на пилораму, обошлось без пострадавших.

Канал предполагает, что на видео запечатлена британская крылатая ракета Storm Shadow. Ранее сообщалось, что целью ракеты якобы была Десногорская атомная электростанция в Смоленской области.

8 июня стало известно, что российские ученые начали изучение сбитой ракеты Storm Shadow. Для этих целей ракету доставили в Москву из Запорожской области. Снаряд был перехвачен в небе над регионом 6 июля. Благодаря тому, что ракета упала плашмя, она не получила критических повреждений.