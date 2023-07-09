Появились подробности о контракте вернувшегося из армии Федотова с ЦСКА

Трансферная карта хоккеиста Ивана Федотова не была задействована для контракта с ЦСКА

Трансферная карта вернувшегося из армии российского вратаря Ивана Федотова не была задействована для контракта с московским ЦСКА. Подробности появились у «Спорт-Экспресса».

По информации источника, решение Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) о легитимности заключенного договора принято без консультаций со стороны Международной федерации хоккея (ИИХФ). Отмечается, что без наличия трансферной карты хоккеист не может быть допущен к участию в турнире.

Федотов подписал новый контракт с ЦСКА 1 июля. Позднее руководство КХЛ подтвердило эту информацию.

В июле 2022 года Федотова задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Он собирался улететь в США, чтобы со следующего сезона выступать за «Филадельфию». Позднее Федотова доставили в учебную часть ВМФ России для прохождения срочной службы.