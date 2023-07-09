В Финляндии высказались о кризисе дипломатических отношений с Россией

Политолог Ванханен: в кризисе с Финляндией РФ захочет оставить последнее слово за собой

Кризис дипломатических отношений Финляндии и России дает Хельсинки повод задуматься о закрытии российского консульства на Аландских островах, заявил финский политолог Хенри Ванханен, пишет Ilta-Sanomat.

По словам эксперта, ситуация может начать развиваться в нежелательном для Финляндии направлении. Он указал на то, что аналогом генконсульства Финляндии в Петербурге является генконсульство РФ в Турку. По его словам, в таком случае симметричной контрмерой было бы закрытие консульства в Турку.

Он добавил, что если финская сторона закроет консульство в Турку и упразднит консульство на Аландских островах, есть риск, что Россия ответит на эти действия. «Россия захочет оставить последнее слово за собой», — высказался он.

Ранее финский президент Саули Ниинисте заявил, что решение России закрыть генконсульство Финляндии в Петербурге было неожиданным.

В МИД России заявили, что Москва высылает девять финских дипломатов и закрывает генконсульство Финляндии в Петербурге в ответ на проводимую Хельсинки антироссийскую политику.