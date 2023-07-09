Родившийся на Сахалине немецкий боксер вспомнил о детстве в России

Немецкий боксер Михел рассказал, что проведенное на Сахалине детство закалило его характер

Немецкий боксер Серж Михел, дебютировавший в промоушене Top Dog, вспомнил о детстве, проведенном в России. Об этом он рассказал в интервью «Ленте.ру».

По его словам, он родился на Сахалине и прожил там до шести лет, когда его семья решила уехать в Германию. «Мой дед по линии отца — немец, был военнопленным, провел 11 лет в лагерях и впоследствии оказался на Сахалине. Насколько знаю, ему нельзя было покидать остров, такое разрешение он получил только в конце 1980-х», — сказал Михел.

Как отмечает боксер, в 1990-е жизнь на Сахалине, как и во всей России, была тяжелой. «Помню не очень много, но горжусь тем, что там родился. Это место с суровым климатом закалило мой характер. Уверен, что опыт жизни в России помогает мне не сдаваться, работать на износ и не бояться принимать самые неожиданные вызовы», — резюмировал он.

Михел начал заниматься боксом уже в Германии. Впоследствии он представлял страну на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. В его активе 18 боев в профессиональном боксе, в которых он одержал 15 побед и потерпел три поражения.

23 июня Михел дебютировал в кулачных боях в российском промоушене Top Dog. В поединке, который состоялся в Москве, боксер победил Наима Давудова, являющегося чемпионом организации в среднем весе. Михел выиграл техническим нокаутом в пятом раунде.