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04:40, 9 июля 2023Мир

В Китае объяснили переизбрание Столтенберга на пост генсека НАТО

Global Times: генсеку НАТО Столтенбергу продлили полномочия из-за России
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Zheng Huansong / Globallookpress.com

Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга снова избрали на эту должность, чтобы продолжать занимать жесткую позицию по отношению к России. Об этом пишет китайское издание Global Times.

По словам экспертов, избрание Столтенберга говорит о разногласиях внутри НАТО и жестком контроле США над альянсом. Журналисты указали на то, что страны НАТО на восточном фланге альянса хотели, чтобы кто-то из их региона взял бразды правления в свои руки. «Чтобы подчеркнуть более жесткую позицию в отношении России», — объяснили переизбрание в Китае.

Ранее стало известно, что Йенс Столтенберг останется на посту генерального секретаря НАТО еще на год. О том, что Йенса Столтенберга попросили продолжить работу и остаться на посту генерального секретаря еще на год, сообщалось и ранее. Срок его полномочий истекает 1 октября.

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    Марина Совина
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