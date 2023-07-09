Global Times: генсеку НАТО Столтенбергу продлили полномочия из-за России

Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга снова избрали на эту должность, чтобы продолжать занимать жесткую позицию по отношению к России. Об этом пишет китайское издание Global Times.

По словам экспертов, избрание Столтенберга говорит о разногласиях внутри НАТО и жестком контроле США над альянсом. Журналисты указали на то, что страны НАТО на восточном фланге альянса хотели, чтобы кто-то из их региона взял бразды правления в свои руки. «Чтобы подчеркнуть более жесткую позицию в отношении России», — объяснили переизбрание в Китае.

Ранее стало известно, что Йенс Столтенберг останется на посту генерального секретаря НАТО еще на год. О том, что Йенса Столтенберга попросили продолжить работу и остаться на посту генерального секретаря еще на год, сообщалось и ранее. Срок его полномочий истекает 1 октября.

