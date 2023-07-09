Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:01, 9 июля 2023Интернет и СМИ

В США назвали главное преимущество России перед ВСУ и НАТО

19FortyFive: увеличение производства боеприпасов дало Москве преимущество перед ВСУ и НАТО
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Увеличение производства боеприпасов дало Москве существенное преимущество перед Вооруженными силами Украины (ВСУ) и НАТО. Такое мнение выразила журналистка Майя Карлин в материале для 19FortyFive.

Автор материала назвала главным преимуществом Москвы перед ВСУ и НАТО увеличение производства боеприпасов. «Промышленность России набирает обороты. США производят на одну седьмую меньше боеприпасов. Показатели производства Европы еще менее впечатляющие», — написала обозревательница.

Колумнистка считает, что истощение боеприпасов Украины может стать для нее катастрофой, поскольку Запад не успевает поставлять вооружение в нужном объеме. В результате, как отметила Карлин, российская армия еще больше укрепит свои позиции на фронте.

«В последние месяцы весь мир с нетерпением ожидал начала контрнаступления Украины. А теперь стало очевидно, что Киев испытывает ряд проблем», — подчеркнула журналистка. Карлин добавила, что украинская армия не смогла оправдать ожидания НАТО и не совершила прорыв в своем наступлении. При этом колумнистка также акцентировала внимание, что даже президент Украины Владимир Зеленский признал медленные темпы контрнаступления, которому мешают сильно укрепленные линии обороны России.

Ранее Зеленский объяснил медлительность контрнаступления ВСУ заботой о снижении потерь среди солдат. Также стало известно, что одной из проблем для украинских войск являются обширные российские минные поля.

Что думаешь? Оцени!
    Олег Давыдов
    Обсудить
    Последние новости

    В США назвали главное преимущество России перед ВСУ и НАТО

    Стал известен позывной главкома ВСУ Залужного

    16-летняя российская теннисистка вышла в четвертый круг Уимблдона

    Пробка перед Крымским мостом растянулась на шесть километров

    Жители Сочи рассказали о последствиях мощного ливня

    В Германии оценили планы США в конфликте на Украине

    Перечислены способы удалить пятна с белых носков

    Пять человек напали на защищавшего девушку подростка в Подмосковье

    Захарова отреагировала на «перевернувшее де Голля в гробу» заявление Колонна

    Москвичей предупредили о рекордном похолодании

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости