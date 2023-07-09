В США назвали главное преимущество России перед ВСУ и НАТО

19FortyFive: увеличение производства боеприпасов дало Москве преимущество перед ВСУ и НАТО

Увеличение производства боеприпасов дало Москве существенное преимущество перед Вооруженными силами Украины (ВСУ) и НАТО. Такое мнение выразила журналистка Майя Карлин в материале для 19FortyFive.

Автор материала назвала главным преимуществом Москвы перед ВСУ и НАТО увеличение производства боеприпасов. «Промышленность России набирает обороты. США производят на одну седьмую меньше боеприпасов. Показатели производства Европы еще менее впечатляющие», — написала обозревательница.

Колумнистка считает, что истощение боеприпасов Украины может стать для нее катастрофой, поскольку Запад не успевает поставлять вооружение в нужном объеме. В результате, как отметила Карлин, российская армия еще больше укрепит свои позиции на фронте.

«В последние месяцы весь мир с нетерпением ожидал начала контрнаступления Украины. А теперь стало очевидно, что Киев испытывает ряд проблем», — подчеркнула журналистка. Карлин добавила, что украинская армия не смогла оправдать ожидания НАТО и не совершила прорыв в своем наступлении. При этом колумнистка также акцентировала внимание, что даже президент Украины Владимир Зеленский признал медленные темпы контрнаступления, которому мешают сильно укрепленные линии обороны России.

Ранее Зеленский объяснил медлительность контрнаступления ВСУ заботой о снижении потерь среди солдат. Также стало известно, что одной из проблем для украинских войск являются обширные российские минные поля.