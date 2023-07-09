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12:17, 9 июля 2023Бывший СССР

МИД Украины сообщил о согласовании нескольких важных для Киева и НАТО решений

Глава МИД Украины Кулеба: путь Киева в НАТО станет короче после саммита в Вильнюсе

Фото: Henry Nicholls / Getty Images

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что несколько важных для Киева и НАТО решений уже согласованы, путь страны в альянс после саммита в Вильнюсе «точно станет короче». Соответствующее заявление он сделал
в Threads от компании Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Украинский диплом подчеркнул, что это очень важный результат, в который многие не верили. «Но не хватает решения, которое сделает этот путь еще быстрее — ясность приглашения Украины к вступлению. Теперь уникальный момент, чтобы внести эту ясность», — отметил он.

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    Варвара Кошечкина
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