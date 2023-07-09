ВСУ после неудач в начале контрнаступления поменяли тактику

Economist: ВСУ после неудач в начале контрнаступления стали рисковать саперами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) для обезвреживания российских мин на передовой рискуют группами саперов, сообщает журнал The Economist.

По данным издания, Киев сменил тактику ведения боя после того, как потерпел неудачу при попытке атаковать в районе Малой Токмачки Запорожской области в начале контрнаступления. Теперь перед пехотой идут группы из четырех-пяти саперов, что не соответствует стандартной доктрине НАТО, утверждает Economist.

«Эта война заставляет нас делать нестандартные вещи», — рассказал военнослужащий с позывным Бобер, который командует обеспечивающим саперами штурмовые бригады Украины инженерным полком.

По его словам, у них нет прикрытия с воздуха или большого количества западного оборудования, поэтому они рискуют своими людьми и несут большие потери. При этом, отмечает издание, новая тактика принесла весьма скромные результаты.

В июне глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ предприняли давно обещанное Киевом контрнаступление. Для этого украинские войска сосредоточили большое количество личного состава и военной техники на разных участках линии боевого соприкосновения. Потери Украины в ходе попытки наступления 5 июня превысили 1,6 тысячи бойцов.