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10:50, 9 июля 2023Мир

Во Франции указали на показавший слабость перед Россией шаг США

Le Monde: поставками Киеву кассетных боеприпасов США признали слабость перед Россией
СюжетПередача кассетных боеприпасов Украине

Фото: Mauricio Campino / Reuters

Решение Вашингтона о поставках Киеву кассетных боеприпасов продемонстрировало слабость Белого дома и страх США перед Россией. На это указало французское издание Le Monde.

Как отметила газета, Белый дом фактически признал, что в результате интенсивных боевых действий с использованием обычных вооружений на территории Украины американские резервы оказались настолько истощены, что Вашингтону пришлось пойти на подобный спорный шаг, чтобы хоть в какой-то мере уравновесить превосходство России в артиллерии.

«Это признание слабости», — подчеркнуло издание, отметив, что оно касается всех западных союзников Украины.

Le Monde также указало, что, даже если применение кассетных боеприпасов поможет Вооруженным силам Украины улучшить свое положение, страдать от их использования будут в первую очередь именно украинские граждане.

7 июля стало известно, что Вашингтон передаст Киеву кассетные боеприпасы. В Белом доме выразили уверенность, что Украина будет использовать оружие на территории страны, минимизируя риски для собственного населения.

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что Вашингтон обязал Киев протоколировать случаи использования кассетных снарядов и гарантировать, что они не будут применяться в районах с мирным населением.

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    Варвара Кошечкина
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