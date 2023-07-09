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09:48, 9 июля 2023Спорт

Волкановски в пятый раз отстоял титул чемпиона UFC

Боец MMA Александр Волкановски победил мексиканца Родригеса и сохранил титул чемпиона UFC

Фото: Steve Marcus / Getty Images

Австралийский боец смешанного стиля (ММА) Александр Волкановски одержал победу над обладателем временного пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегком весе Яиром Родригесом из Мексики. Результаты доступны на сайте лиги.

Поединок прошел в ночь с 8 на 9 июля в рамках турнира UFC 290 в американском Лас Вегасе. 34-летний австралиец победил техническим нокаутом в третьем раунде и сохранил титул чемпиона. Он отстоял пояс в пятый раз.

Всего в активе Волкановски 28 боев в профессиональной карьере, в которых он одержал 26 побед, из которых 13 нокаутом, и потерпел два поражения. Одно из них — от россиянина Ислама Махачева в феврале 2023 года единогласным решением судей.

В послужном списке Родригеса 20 поединков, в которых он одержал 15 побед и потерпел четыре поражения. Один бой с его участием был признан несостоявшимся.

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    Анастасия Борисова
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