В России рассказали о задушенном ВПК Европы

Военный эксперт Алексей Леонков: ВПК Европы был задушен в последние десятилетия

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) показало, что российский военно-промышленный комплекс (ВПК) работает лучше, чем западный. Об этом сообщил военный эксперт Алексей Леонков в беседе с «Известиями».

Леонков отметил, что на Украине рассказали о докладах НАТО, в которых говорится о контрнаступлении, идущем не по плану. По его словам, в странах НАТО надеялись на быструю победу Киева, считая, что их совокупный ВПК мощнее российского.

«Европейский ВПК серьезно был задушен в последние десятилетия. [Президент Украины Владимир] Зеленский приехал в Болгарию за боеприпасами, но ему не дали. Завод там запустили, но нужной мощности он не достиг, снаряды нужны самим болгарам. Даже немецкий "Рейнметалл" не смог обеспечить выпуск заявленного объема выпуска боеприпасов. США говорят, что на восстановление [производства] ПЗРК (переносных зенитных ракетных комплексов — прим. «Ленты ру») "Стингер" им надо пять лет», — сказал Леонков.

Эксперт также напомнил, что Российская армия уничтожает много западной техники и наносит ощутимые удары по резервам ВСУ.

В феврале Алексей Леонков допустил, что западные страны отдали Киеву все, что было у них на складах, а перенастроить ВПК за короткое время не смогли.