Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:01, 9 июля 2023Мир

Бывший генсек НАТО заявил о безразличии альянса к красным линиям России

Экс-генсек НАТО Расмуссен: альянс безразлично относится к красным линиям России по Украине
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Ritzau Scanpix / Philip Davali / Reuters

Бывший генсекретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что члены альянса должны безразлично относиться к «красным линиям», которые обозначает Россия в вопросе вступления в него Украины. Его цитирует немецкое издание RND.

По словам экс-генсека, НАТО была и остается открытой для всех государств, приведя в пример Финляндию и Швецию. Расмуссен указал, что у президента России Владимира Путина нет права вето на вступление стран в альянс, и он «должен оставаться в стороне».

«Что бы он ни определял или чувствовал как "красные линии" — нам, честно говоря, все равно», — высказался бывший глава Североатлантического альянса.

Также Расмуссен допустил принятие Украины в НАТО «по частям». Его спросили, считает ли он возможным, чтобы в блок вошла, например, только Западная Украина. «Конечно, все это сложно, и в конечном итоге все зависит от решений Украины, но, во всяком случае, это не невозможно», — заявил Расмуссен.

Что думаешь? Оцени!
    Антон Похиляк
    Обсудить
    Последние новости

    Медведев назвал условие удара по ядерным объектам на Украине

    Москвичи вспомнили опустевшую в 1980 году столицу

    В российском городе загорелся склад с удобрениями

    Франции предрекли возможное превращение в исламскую республику

    Российский самолет совершил экстренную посадку в Волгограде

    Бывший генсек НАТО заявил о безразличии альянса к красным линиям России

    Названы самые необычные находки в автомобилях столичного каршеринга

    Москвичи поспорили о женской моде 1960-х годов

    Эрдоган и Байден обсудили членство Украины в НАТО

    Зеленский признал несоответствие контрнаступления ВСУ ожиданиям

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости