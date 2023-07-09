Бывший генсек НАТО заявил о безразличии альянса к красным линиям России

Экс-генсек НАТО Расмуссен: альянс безразлично относится к красным линиям России по Украине

Бывший генсекретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что члены альянса должны безразлично относиться к «красным линиям», которые обозначает Россия в вопросе вступления в него Украины. Его цитирует немецкое издание RND.

По словам экс-генсека, НАТО была и остается открытой для всех государств, приведя в пример Финляндию и Швецию. Расмуссен указал, что у президента России Владимира Путина нет права вето на вступление стран в альянс, и он «должен оставаться в стороне».

«Что бы он ни определял или чувствовал как "красные линии" — нам, честно говоря, все равно», — высказался бывший глава Североатлантического альянса.

Также Расмуссен допустил принятие Украины в НАТО «по частям». Его спросили, считает ли он возможным, чтобы в блок вошла, например, только Западная Украина. «Конечно, все это сложно, и в конечном итоге все зависит от решений Украины, но, во всяком случае, это не невозможно», — заявил Расмуссен.