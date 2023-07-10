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23:43, 10 июля 2023Наука и техника

Врач рассказала о влиянии болезней ЖКТ на внешность человека

Врач Неруллина: налет на языке может указывать на болезни желудочно-кишечного тракта

Фото: Jochen Tack / imageBROKER.com / Global Look Press

Гастроэнтеролог Алла Неруллина рассказала, что болезни желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) могут сильно сказываться на внешности человека. Об этом медик заявила в интервью «Газете.Ru».

«В первую очередь стоит обратить внимание на цвет лица — он должен быть ровным бледно-розовым с легким румянцем. Желтоватая кожа и сосудистые звездочки являются симптомами патологий печени», — отметила врач.

Кроме того, при высыпаниях на лице можно заподозрить болезни поджелудочной железы и желчного пузыря. При этом налет на языке белого цвета и неприятный запах изо рта могут свидетельствовать о язвенной болезни и прочих серьезных нарушениях.

«При панкреатите (воспалении поджелудочной железы) вместе с зудом могут быть кожные высыпания», — добавила Неруллина.

Помимо этого, болезни ЖКТ могут сопровождаться повышением температуры тела. Так, температура 37-37,5 градуса Цельсия очень часто говорит о гепатите, циррозе печени. При болезнях желчевыводящих путей она может повышаться до 39 градусов Цельсия и выше, резюмировала врач.

Ранее гастроэнтеролог Екатерина Кашух предупредила об опасности белого и желтого налета на языке. По ее словам, цвет языка часто изменяется при инфекционных заболеваниях. Так, при скарлатине образуется плотный серо-белый или желтоватый налет. Специалист сообщила, что при кандидозе появляются творожистые бляшки, которые сложно снять даже зубной щеткой.

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    Марина Совина
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