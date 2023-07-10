Появилось фото возможного убийцы экс-командира российской подлодки «Краснодар»

Shot опубликовал ориентировку с фотографией возможного убийцы Станислава Ржицкого

Опубликована ориентировка с фотографией возможного убийцы экс-командира российской подлодки «Краснодар» Станислава Ржицкого. Она появилась в Telegram-канале Shot.

Во время отхода с места преступления киллер попал на камеры наблюдения. Разыскивается мужчина 30-40 лет среднего телосложения, одетый в голубую кепку и все черное. Сейчас его ищет вся полиция Краснодара.

Ранее Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту убийства заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого.

10 июля сообщалось, что в Краснодаре неизвестный киллер застрелил замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого. Он подкараулил бывшего 42-летнего командира подлодки «Краснодар», когда тот отправился на утреннюю пробежку возле спорткомплекса «Олимп». По данным издания Baza, злоумышленник на протяжении долгого времени следил за Ржицким.