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11:11, 10 июля 2023Среда обитания

Улицы и торговый центр подтопило из-за ливней в российском городе

В Хабаровске сильные ливни подтопили улицы и крупный торговый центр «Южный парк»

Кадр: Telegram-канал «Amur Mash»

В Хабаровске прошли сильные ливни, подтопив несколько улиц и один из торговых центров (ТЦ). Особенно сильными осадки оказались в Южном районе города, сообщает ТАСС.

В администрации Хабаровска уточнили, что подтопления отмечаются на улицах Флегонтова, Вахова, Ворошилова, Павла Морозова, Богачева — вода заняла участки дорожного полотна. Кроме того, есть проблема со стоком воды на улице Индустриальной — по словам властей, для решения проблемы туда направили бригаду специалистов.

Ливнями оказался залит и крупный торговый центр (ТЦ) «Южный парк» — вода попала внутрь через дыру в кровле, сообщает Telegram-канал Amur Mash. Сначала потоки проникли в боулинг на верхних этажах ТЦ. Затем по вентиляции вода протекла на все этажи здания.

В Дальневосточном Гидрометцентре пояснили, что гроза с ливнем возникла на контрастах температур, связанных с затоком холодного воздуха. Неустойчивая погода с ливнями и грозами в городе может сохраниться до 11 июля, прогнозируют синоптики.

Ранее сильные ливни обрушились на Сочи. В Хостинском районе города в ночь на 9 июля выпало около 80 миллиметров осадков. Потоками воды унесло около десятка припаркованных автомобилей. Из-за погодных условий власти закрыли все городские пляжи до 11 июля.

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    Нина Ташевская
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