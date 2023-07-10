Стало известно о возможном переходе бразильца из «Зенита» в саудовский клуб

Менеджер Гурцкая: форвард «Зенита» Малком получил предложение от саудовского клуба

Футбольный менеджер Тимур Гурцкая заявил, что бразильский форвард «Зенита» Малком может перейти в саудовский клуб. Его слова приводятся в Telegram-канале «Это футбол, брат!»

«Получено предложение почти на 50 миллионов евро, и с ним лично согласована зарплата. По некоторым оценкам, она составит 10-12 миллионов евро в год», — заявил Гурцкая. Он добавил, что пытался получить комментарий по ситуации от «Зенита», однако в клубе все отрицают.

Малком — лучший бомбардир Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2022/2023. В 27 матчах турнира спортсмен, получивший в феврале российское гражданство, отметился 23 забитыми мячами и девятью результативными передачами.

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года. В составе петербургской команды он стал победителем Кубка России и четырехкратным чемпионом страны, а также трижды завоевал Суперкубок России.