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12:09, 10 июля 2023Наука и техника

В России оценили обещанные Украине вертолеты

Эксперт Дандыкин: Чехия передаст Украине вертолеты Ми-8 и Ми-24 советского производства

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Чехия может передать Украине ударные вертолеты Ми-24 и многоцелевые Ми-8, которые находятся не в очень хорошем состоянии. Обещанные Киеву вертолеты оценил военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с News.ru.

«Скорее всего, речь идет об оставшихся в Чехии Ми-24 и Ми-8 — многоцелевых вертолетах советского производства. Состояние у них не очень хорошее. У них много модификаций, в том числе ударные, для поддержки сухопутных войск», — сказал он.

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Эксперт подчеркнул, что старые вертолеты не повлияют на ситуацию в зоне проведения специальной военной операции. Дандыкин предположил, что Чехия, вероятно, передаст Украине максимум 15 машин, а остальные вертолеты оставит себе. Также он допустил, что Прага может передать Киеву часть боеприпасов советского производства.

Ранее в июле премьер-министр Чехии Петр Фиала пообещал поставить Киеву дополнительную военную помощь, в том числе вертолеты.

В июне директор чешской фирмы VOP CZ Марк Шпок сообщил, что предприятие модернизирует неизвестное количество украинских танков Т-64.

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