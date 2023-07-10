В России оценили обещанные Украине вертолеты

Эксперт Дандыкин: Чехия передаст Украине вертолеты Ми-8 и Ми-24 советского производства

Чехия может передать Украине ударные вертолеты Ми-24 и многоцелевые Ми-8, которые находятся не в очень хорошем состоянии. Обещанные Киеву вертолеты оценил военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с News.ru.

«Скорее всего, речь идет об оставшихся в Чехии Ми-24 и Ми-8 — многоцелевых вертолетах советского производства. Состояние у них не очень хорошее. У них много модификаций, в том числе ударные, для поддержки сухопутных войск», — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что старые вертолеты не повлияют на ситуацию в зоне проведения специальной военной операции. Дандыкин предположил, что Чехия, вероятно, передаст Украине максимум 15 машин, а остальные вертолеты оставит себе. Также он допустил, что Прага может передать Киеву часть боеприпасов советского производства.

Ранее в июле премьер-министр Чехии Петр Фиала пообещал поставить Киеву дополнительную военную помощь, в том числе вертолеты.

В июне директор чешской фирмы VOP CZ Марк Шпок сообщил, что предприятие модернизирует неизвестное количество украинских танков Т-64.