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06:29, 10 июля 2023Спорт

16-летняя теннисистка Андреева рассказала об отношении к россиянам на Уимблдоне

Мирра Андреева рассказала, что не чувствует упреки в адрес российских игроков на Уимблдоне

Фото: Andrew Couldridge / Reuters

16-летняя теннисистка Мирра Андреева рассказала об отношении к россиянам на Уимблдоне-2023. Ее слова приводит РИА Новости.

«Упреки в адрес российских игроков? Я ничего не чувствую. Я просто играю в теннис, и все», — заявила спортсменка. Она добавила, что, напротив, ощущает поддержку трибун и это помогает ей выступать.

9 июля Андреева вышла в четвертый круг Уимблдона, победив соотечественницу Анастасию Потапову. Встреча завершилась в пользу Андреевой со счетом 6:2, 7:5. За выход в 1/4 финала турнира она поборется с американкой Мэдисон Киз.

31 марта Ассоциация лаун-тенниса Великобритании, организующая Уимблдон, разрешила участвовать в турнире 2023 года российским и белорусским теннисистам, подписавшим «декларацию о нейтралитете». Позже появилась информация, что спортсмены согласились на это условие.

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    Андрей Стрельцов
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