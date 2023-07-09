16-летняя российская теннисистка вышла в четвертый круг Уимблдона

16-летняя теннисистка Мирра Андреева победила Потапову и вышла в четвертый круг Уимблдона

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в четвертый круг Уимблдона, проходящего в Лондоне. Результаты доступны на сайте турнира.

В третьем раунде 16-летняя спортсменка, занимающая 102-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), встречалась с соотечественницей Анастасией Потаповой. Матч завершился победой Андреевой со счетом 6:2, 7:5. За выход в 1/4 финала Уимблдона россиянка сыграет с американкой Мэдисон Киз.

9 июля российский теннисист Даниил Меведев поделился мнением об Андреевой. Спортсмен назвал исключительными результаты 16-летней теннисистки.

В мае Андреева дошла до третьего круга дебютного для себя «Ролан Гаррос». Тогда россиянка впервые сыграла в основной сетке турнира серии «Большого шлема».

31 марта Ассоциация лаун-тенниса Великобритании, организующая Уимблдон, разрешила участвовать в турнире 2023 года российским и белорусским теннисистам, подписавшим «декларацию о нейтралитете». Позже появилась информация, что спортсмены согласились на это условие.