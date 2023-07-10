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23:48, 10 июля 2023Мир

Премьер Норвегии прокомментировал вступление Швеции в НАТО

Премьер Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что присоединение Швеции к НАТО усилит альянс
Йонас Гар Стере

Йонас Гар Стере. Фото: Lehtikuva / Reuters

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что присоединение Швеции к НАТО усилит альянс и укрепит безопасность скандинавского региона. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Историческая новость для Швеции, Норвегии, Северного региона и НАТО», — отметил премьер. Он добавил, что Норвегия приветствует соглашение генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона.

Ранее 10 июля Столтенберг заявил, что Турция согласилась на прием Швеции в Североатлантический альянс в кратчайшие сроки. До этого Эрдоган заявил, что Анкара поддержит вступление Швеции в НАТО, если его стране «откроют путь» в Европейский союз.

Швеция подала заявку на членство в НАТО в 2022 году вместе с Финляндией на фоне начала российской специальной военной операции на территории Украины. Вступление затянулось из-за акции сожжения Корана в Стокгольме. Турция раскритиковала это, затормозив процесс. Голос Анкары в этом вопросе решающий, так как по регламенту все страны альянса должны одобрить кандидатуру будущего члена НАТО.

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    Марина Совина
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