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18:31, 10 июля 2023Бывший СССР

Литва попросила больше войск для защиты от «коктейля угроз» из Белоруссии

Президент Литвы Науседа попросил больше войск для защиты от «коктейля угроз» из Белоруссии

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Президент Литвы Гитанас Науседа попросил у НАТО больше войск для защиты от «коктейля угроз» со стороны Белоруссии. Его цитирует Bloomberg.

По его словам, белорусская армия может достичь границ его страны за считаные часы. Среди угроз литовский лидер упомянул присутствие в Белоруссии войск частной военной компании «Вагнер», тактическое ядерное оружие и «агрессивную риторику» президента Александра Лукашенко.

Науседа потребовал у стран НАТО «больше обороны прямо здесь».

Ранее Норвегия сообщила, что сохранит свое военное присутствие в Литве в составе контингента НАТО. В Осло отметили, что гарнизон из 150 военнослужащих останется на территории прибалтийской республики как минимум до 2024 года.

До этого Германия также обещала разместить в Литве четыре тысячи военнослужащих. На территорию Литвы такая «мощная бригада» должна быть прислана на долгосрочную перспективу.

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    Александр Слабиев
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