Мужчина вышел из комы после решения о передаче его органов для трансплантации

В Великобритании мужчина вышел из комы, когда его органы решили отдать для трансплантации

Житель Великобритании, получивший тяжелую черепно-мозговую травму и находившийся в коме, внезапно очнулся перед отключением от аппарата жизнеобеспечения. Его историю рассказывает Metro.

28-летний Джеймс Ховард-Джонс из города Челтнем, графство Глостершир, попал в больницу в апреле. Когда он гулял вечером с друзьями, некий Бен Дэвис нанес ему сильный удар по затылку. Мужчина упал, ударился головой о мостовую и потерял сознание. Ему сделали серию срочных операций, однако даже после них он оставался в коме.

Медики не раз заявляли родным пострадавшего, что он находится в вегетативном состоянии и никогда из него не выйдет, так как его мозг не подает признаков жизни. По их рекомендации родственники приняли решение отключить мужчину от аппарата и отдать его органы для трансплантации. Специалисты назвали это «самым гуманным поступком» из возможных.

Лишь после этого Ховард-Джонс пришел в себя и начал подавать признаки осознанной деятельности. Из-за тяжелых повреждений мозга он способен общаться только при помощи движения глаз.

Выступая на суде над Беном Дэвисом, отец Джеймса Ховарда-Джонса заявил: «Мы не питаем иллюзий по поводу тяжести повреждений мозга Джеймса. Ему потребуется уход до конца дней. В целом будущее моего сына выглядит довольно мрачным».

Обращаясь к подсудимому, судья Мартин Пиктон заявил, что тот разрушил жизнь молодого человека, у которого все было впереди, и разбил сердца его родных и друзей. В итоге Дэвиса приговорили к двум годам и четырем месяцам тюрьмы, однако Пиктон отметил, что это решение «не может в полной мере считаться расплатой за совершенный им поступок».

Сейчас родные Ховарда-Джонса создали страницу на краудфандинговой платформе GoFundMe, чтобы любой желающий мог сделать пожертвование на его лечение.

В марте 2022 года сообщалось, что парализованный мужчина, неспособный говорить из-за неизлечимого заболевания, использовал вживленный ему в мозг чип, чтобы попросить пива. Специалистам по нейротехнологиям удалось связать мозг пациента напрямую с компьютером.

