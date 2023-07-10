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11:29, 10 июля 2023Спорт

Российские гребцы отказались подписывать декларацию о нейтральности ради ЧМ

Российские гребцы не подписали декларацию о нейтральности и пропустят молодежный ЧМ

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Российские гребцы пропустят молодежный чемпионат мира-2023 (ЧМ-2023), который пройдет с 19 по 23 июля в Болгарии. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.

Свирин рассказал, что для участия в турнире спортсмены, тренеры и другие специалисты сборной должны были подписать декларацию о нейтральности, предложенную Международной федерацией гребного спорта (World Rowing). Однако президиум ФГСР рекомендовал атлетам не подписывать документ.

«Ранее мы предложили World Rowing внести корректировки в текст обязательства, чтобы придерживаться Олимпийской хартии и целостности спорта. В частности, мы выступаем за исключение из декларации пунктов, связанных с отношением спортсменов к специальной военной операции на Украине, так как это политика, а не спорт», — отметил Свирин. Он добавил, что в ответ федерация заявила, что внести изменения в документ нельзя.

7 июня World Rowing допустила россиян до турниров в нейтральном статусе. Однако в соревнованиях могут принимать участие только одиночники и выступающие в двойках.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах.

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    Дарья Коршунова
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