Российских гребцов допустили до международных турниров

Международная федерация гребного спорта допустила Россию до турниров в нейтральном статусе

Международная федерация гребного спорта (World Rowing) допустила россиян до турниров. Об этом сообщается на сайте организации.

Спортсмены смогут выступать на соревнованиях в нейтральном статусе. Однако до чемпионата мира будут допущены не все категории гребцов: принять участие в турнире смогут только одиночники и выступающие в двойках.

Отмечается, что также россияне должны будут соответствовать определенным критериям: они не должны быть связаны со спецоперацией на Украине или поддерживать ее. Кроме того, в их отношении будет усилен антидопинговый контроль.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах.