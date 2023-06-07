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13:31, 7 июня 2023Спорт

Российских гребцов допустили до международных турниров

Международная федерация гребного спорта допустила Россию до турниров в нейтральном статусе

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Международная федерация гребного спорта (World Rowing) допустила россиян до турниров. Об этом сообщается на сайте организации.

Спортсмены смогут выступать на соревнованиях в нейтральном статусе. Однако до чемпионата мира будут допущены не все категории гребцов: принять участие в турнире смогут только одиночники и выступающие в двойках.

Отмечается, что также россияне должны будут соответствовать определенным критериям: они не должны быть связаны со спецоперацией на Украине или поддерживать ее. Кроме того, в их отношении будет усилен антидопинговый контроль.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах.

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    Дарья Коршунова
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