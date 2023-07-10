В Сочи при подтоплениях пропал мужчина

Мужчина пропал в Адлерском районе Сочи при подтоплениях, вызванных ливнями

Мужчина пропал в Адлерском районе Сочи во время подтоплений, вызванных ливнями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края.

В настоящее время ведутся работы по его поискам. Отмечается, что прокуратура Адлерского района поставила на контроль сложившуюся ситуацию и ход проведения поисков.

По данным Telegram-канала Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, другого мужчину, который переходил реку в Сочи по мосту, смыло потоком воды. Отмечается, что он зацепился за дерево, его удалось спасти.

Ранее, 9 июля, на Сочи обрушились сильные ливни, в городе ввели штормовое предупреждение. Например, в Хостинском районе за ночь выпало 80 миллиметров осадков. Из-за ливня в городе оказались смыты десятки машин, вода в реках поднялась, а пляжи закрыли для купания.