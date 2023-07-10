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17:44, 10 июля 2023Силовые структуры

Суд отправил в СИЗО напавших с зеленкой на адвоката Пономареву россиян

Суд в Москве арестовал двоих россиян, напавших с зеленкой на адвоката Пономареву

Кадр: Telegram-канал IZ.RU

Кунцевский районный суд Москвы рассмотрел ходатайство следствия об аресте подозреваемых в нападении с зеленкой на адвоката Елену Пономареву. Об этом в понедельник, 10 июля, в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил двоих россиян, обвиняемых в нападении на адвоката, в СИЗО на время расследования. Злоумышленники будут оставаться под стражей до 7 сентября. Дело расследуют по статье 213 («Хулиганство») Уголовного кодекса РФ.

7 июля обвиняемые на Рублевском шоссе в Москве облили зеленкой адвоката Адвокатской палаты Московской области (АПМО) Елену Пономареву. В результате атаки женщина получила ожог глаз второй степени.

Пономарева связывает нападение со своей профессиональной деятельностью. По словам адвоката, таким образом ей отомстили наркодилеры.

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    Владимир Седов
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