Пять российских полицейских получили условные сроки после убийства студентки

Пять полицейских получили условные сроки за халатность после убийства студентки в Кемерово

Заводской районный суд в Кемерово приговорил пятерых полицейских к условным срокам за халатность после резонансного убийства студентки Веры Пехтелевой, передает РИА Новости.

Обвинения по части 2 статьи 293 УК РФ предъявили двоим полицейским Ленинского УВД по Кемерово, которые не выехавшим на помощь девушке, и трем сотрудницам Центрального УВД по городу, которые не передали информацию, полученную от службы «112», до нарядов ППС, ДПС и Росгвардии.

Михаилу Балашову назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно с лишением права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов, связанные с осуществлением функции представителя власти, сроком на один год. Аналогичные приговоры были вынесены Дмитрию Тарицыну и Анне Пономаревой. Марию Дунаеву и Кристину Юдинцеву суд также признал виновными, но назначил им другое наказание — 1,5 года лишения свободы условно.

Бывший возлюбленный на протяжении нескольких часов избивал и резал 23-летнюю Веру Пехтелеву. Он нанес девушке 56 ударов ножом, когда она приехала к нему забрать свои вещи в январе 2020 года. На пульт полиции поступило семь сигналов от соседей, однако сотрудники МВД так и не послали на вызов группу экстренного реагирования. Не дождавшись полиции, соседи сами вскрыли квартиру ломом. К тому времени было уже слишком поздно.