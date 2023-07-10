Тарасова оценила решение российского фигуриста-чемпиона приостановить карьеру

Тарасова заявила, что приостановивший карьеру фигурист Коляда совсем не реализовал себя

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила решение трехкратного чемпиона России в мужском одиночном катании Михаила Коляды приостановить спортивную карьеру. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Тарасова заявила, что спортсмен совсем не реализовал себя. «Понятно, что это всегда очень тяжелое занятие — заканчивать карьеру. Очень психологически тяжелое. Сразу понимаешь, что характер у человека сложный», — посчитала она.

Ранее 10 июля генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган сообщил о решении Коляды. Функционер заявил, что сожалеет о произошедшем. О причинах решения 28-летнего фигуриста не сообщается.

Помимо трех побед на чемпионате России, в активе Коляды серебро Олимпийских игр 2018 года в командном турнире, бронза чемпионата мира и две бронзы первенств Европы.