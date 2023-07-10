Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Сочи
2:1
Завершен
Виста
Товарищеские матчи (клубы) - 2023|Товарищеские матчи
Мэдисон Кис
2:1
Завершен
Мирра Андреева
Уимблдон (ж)
Екатерина Александрова
0:2
Завершен
Арина Соболенко
Уимблдон (ж)
Янник Синнер
Завтра
16:30 (Мск)
Роман Сафиуллин
Уимблдон (м)
22:36, 10 июля 2023Спорт

Тарасова оценила решение российского фигуриста-чемпиона приостановить карьеру

Тарасова заявила, что приостановивший карьеру фигурист Коляда совсем не реализовал себя
СюжетЛетние Олимпийские игры
Михаил Коляда

Михаил Коляда. Фото: Алексей Смышляев / Globallookpress.com

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила решение трехкратного чемпиона России в мужском одиночном катании Михаила Коляды приостановить спортивную карьеру. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Тарасова заявила, что спортсмен совсем не реализовал себя. «Понятно, что это всегда очень тяжелое занятие — заканчивать карьеру. Очень психологически тяжелое. Сразу понимаешь, что характер у человека сложный», — посчитала она.

Ранее 10 июля генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган сообщил о решении Коляды. Функционер заявил, что сожалеет о произошедшем. О причинах решения 28-летнего фигуриста не сообщается.

Помимо трех побед на чемпионате России, в активе Коляды серебро Олимпийских игр 2018 года в командном турнире, бронза чемпионата мира и две бронзы первенств Европы.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Борисова
    Обсудить
    Последние новости

    Турция согласилась на прием Швеции в НАТО в кратчайшие сроки

    Названы вероятные сроки одобрения Турцией заявки Швеции на вступление в НАТО

    В России рекордно выросли цены на лук

    В Госдепе назвали конфликт на Украине стратегическим провалом Киева

    Мадонна впервые после госпитализации обратилась к поклонникам

    В Белом доме рассказали о реакции Байдена на позицию Турции по Швеции

    Первое издание книги о Гарри Поттере продали на аукционе

    В Москве Mercedes сбил женщину с ребенком

    Тарасова оценила решение российского фигуриста-чемпиона приостановить карьеру

    В Киеве отказались от гарантий безопасности вместо вступления в НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости